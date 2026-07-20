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20.07.2026 06:31:29
Evolution Gaming Group Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Evolution Gaming Group Un hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Evolution Gaming Group Un im vergangenen Quartal 602,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Evolution Gaming Group Un 594,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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