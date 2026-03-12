|
12.03.2026 06:31:29
Evolv Technologies A legte Quartalsergebnis vor
Evolv Technologies A hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 38,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahr verkündet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Evolv Technologies A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 40,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 145,91 Millionen USD. Im Vorjahr waren 103,86 Millionen USD in den Büchern gestanden.
