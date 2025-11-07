EVOTEC SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EVOTEC SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 163,9 Millionen EUR im Vergleich zu 184,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at