Exchange Bank Aktie
WKN DE: A0YGTU / ISIN: US3012272031
|
29.10.2025 23:16:39
Exchange Bank Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Exchange Bank (EXSR) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $8.55 million, or $4.99 per share. This compares with $4.94 million, or $2.88 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.8% to $23.28 million from $19.94 million last year.
Exchange Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.55 Mln. vs. $4.94 Mln. last year. -EPS: $4.99 vs. $2.88 last year. -Revenue: $23.28 Mln vs. $19.94 Mln last year.
