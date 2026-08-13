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13.08.2026 06:31:29
Exchange stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Exchange hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 952,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,9 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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