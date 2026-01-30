Exco Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Exco Technologies ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Exco Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,13 CAD. Im letzten Jahr hatte Exco Technologies einen Gewinn von 0,110 CAD je Aktie eingefahren.

Exco Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at