GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
15.12.2025 17:00:00
Exdensur (depemokimab) approved in the UK for treatment of asthma with type 2 inflammation and chronic rhinosinusitis with nasal polyps
Approval based on data from the SWIFT and ANCHOR phase III trials.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

