Exelixis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exelixis hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent auf 597,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 539,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at