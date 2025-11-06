Exelon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Exelon hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 6,71 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Exelon 6,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at