Exklusive Lizenzvereinbarung: EssilorLuxottica und Moncler arbeiten zusammen - Aktien uneinheitlich

Die Vereinbarung, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde, tritt im Januar 2024 in Kraft und läuft bis Dezember 2028.

Der Vertrag hat eine automatische Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre, teilten die Unternehmen mit.

Die erste Kollektion "Moncler Lunettes", die in Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica produziert wird, wird ab September 2024 erhältlich sein. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Die Aktie von EssilorLuxottica verliert im Handel in Paris zeitweise 0,38 Prozent auf 178,24 Euro. Für Titel von Moncler geht es zeitgleich an der Börse in Mailand 0,58 Prozent auf 51,94 Euro nach oben.

PARIS (Dow Jones)