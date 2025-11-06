|
Expeditors International of Washington: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Expeditors International of Washington stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expeditors International of Washington 1,63 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Expeditors International of Washington 2,89 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,00 Milliarden USD umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
