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22.07.2026 06:20:38
Explosionen in Teheran - Flugabwehr im Einsatz
TEHERAN (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist wieder die Flugabwehr in der Hauptstadt Teheran aktiviert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole waren in der Nacht dumpfe Detonationen zu hören, wie ein dpa-Reporter berichtete./arb/DP/zb
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