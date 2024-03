Exscientia berichtet am 21. März 2024 über die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) wird am Donnerstag, den 21. März 2024, vor Öffnung der US-Börsen die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2023 veröffentlichen. Das Unternehmen wird um 12:30 p.m. GMT / 8:30 a.m. EDT eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um über den aktuellen Geschäftsverlauf und die Finanzergebnisse zu berichten.

Ein Webcast der live übertragenen Telefonkonferenz kann über den Bereich "Investors and Media" auf der Website des Unternehmens abgerufen werden: investors.exscientia.ai. Alternativ kann die live übertragene Telefonkonferenz unter der Nummer +1 (888) 596 4144 (USA), +44 (800) 358 0970 (Großbritannien), +1 (646) 968 2525 (International) und der Eingabe der Konferenz-ID: 8333895 aufgerufen werden. Eine Aufzeichnung wird 90 Tage lang unter "Events and Presentations" im Bereich "Investors and Media" auf der Exscientia-Website verfügbar sein.

Über Exscientia

Exscientia ist ein KI-gesteuertes Unternehmen für Präzisionsmedizin, dessen Ziel die schnellstmögliche und effektivste Entdeckung, Konzeption und Entwicklung der bestmöglichen Medikamente ist. Exscientia hat die erste funktionale Präzisionsplattform für die Onkologie entwickelt, mit der die Behandlungsauswahl erfolgreich gesteuert und die Ergebnisse für die Patienten in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie verbessert werden können und mit der KI-entwickelte kleine Moleküle in die klinische Anwendung gebracht werden können. Der Schwerpunkt unserer internen Pipeline liegt auf der Nutzung unserer Plattform für Präzisionsmedizin in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiebereiche ausweitet. Als Vorreiter eines neuen Ansatzes bei der Entwicklung von Medikamenten glauben wir, dass die besten Ideen der Wissenschaft schnell zu den besten Medikamenten für Patienten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

