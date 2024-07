Exscientia erwirbt volle Rechte an potenziellem CDK7-Inhibitor der Spitzenklasse vor der Veröffentlichung von Phase-1-Dosis-Eskalationsdaten

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des Anteils von GT Apeiron an seinem oralen CDK7-Inhibitorprogramm getroffen hat und damit die vollständige Kontrolle über GTAEXS617 ('617) und alle damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte erlangt.

Die Dosis-Eskalationsphase der Monotherapie ELUCIDATE soll die Sicherheit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von '617 bei fortgeschrittenen soliden Tumoren untersuchen. Die Rekrutierung für die Studie schreitet gut voran, und die Daten der Monotherapie-Dosiseskalationsphase werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 veröffentlicht. Ende 2024/Anfang 2025 wird die Studie in eine Dosis-Eskalationsphase für die Kombinationstherapie übergehen. Der erste Tumortyp, der in diesem Teil der Studie untersucht werden soll, wird voraussichtlich HR+/HER2-Brustkrebspatientinnen sein, bei denen die Behandlung mit CDK4/6-Inhibitoren fortgeschritten ist.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nun die volle Kontrolle über diesen potenziell transformativen Vermögenswert haben", sagte David Hallett, Ph.D., Interim Chief Executive Officer und Chief Scientific Officer von Exscientia. "Dies unterstreicht unsere Zuversicht, dass wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz nicht nur einen potenten und selektiven Wirkstoff entwickelt haben, sondern auch einen Wirkstoff mit ausgewogenen Gesamteigenschaften; dazu gehören ein reversibler Wirkmechanismus und eine angemessene menschliche Halbwertszeit, um den therapeutischen Index dieses wichtigen zellulären Mechanismus zu maximieren. CDK-Inhibitoren sind eine wichtige Klasse von Krebsmedikamenten, und wir glauben, dass unser hochdifferenzierter Wirkstoff das Potenzial hat, die Wirkung für die Patienten erheblich zu steigern, und dass er ein Beispiel für unsere führende Rolle im technologieorientierten Wirkstoffdesign ist."

Die Vereinbarung sieht vor, dass Exscientia die vollen Rechte am geistigen Eigentum sowie die volle Kontrolle über das CDK7-Inhibitorprogramm erhält. Exscientia wird GT Apeiron 10 Mio. USD in bar und 10 Mio. USD in Form von Eigenkapital zahlen und alle bestehenden Entwicklungskosten übernehmen sowie Lizenzgebühren im einstelligen Bereich zahlen, wenn Exscientia oder ein Dritter '617 vermarktet. Nach der Transaktion wird erwartet, dass Exscientia noch bis weit in das Jahr 2027 hinein liquide Mittel zur Verfügung stehen werden.

Über ELUCIDATE

Die ELUCIDATE-Studie ist eine multizentrische, offene, zweistufige klinische Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Wirksamkeit von '617, das oral als Monotherapie und in Kombination mit Standardtherapien verabreicht wird. Das Unternehmen nimmt Patienten mit soliden Tumoren wie Kopf- und Halskrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), Brustkrebs und Eierstockkrebs auf, die an einer fortgeschrittenen, rezidivierenden oder metastasierten Erkrankung leiden und bei denen die Standardtherapie versagt hat.

Sowohl in der Monotherapie- als auch in der Kombinationstherapie-Dosis-Eskalationsphase der Studie werden Patienten in mehreren Dosisstufen aufgenommen, um die optimale biologische Dosis (OBD) zu ermitteln. Die Phase der Dosissteigerung der Studie wird nach der Bestimmung der OBD beginnen. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Expansionsphase ist die objektive Ansprechrate (ORR).

Die Hemmung von CDK7 vereint viele potenzielle Vorteile wie die Hemmung der Transkription, die Verringerung der aberranten Kinom-Aktivierung, die Hemmung des Zellzyklus und die Modulation der Östrogenrezeptor-Aktivität. Dies macht CDK7 zu einem attraktiven Ziel, um die häufigen Resistenzwege zu überwinden, die mit der CDK4/6-Hemmung verbunden sind, die nur den Zellzyklus hemmt. Exscientia ist davon überzeugt, dass '617 das Potenzial hat, die erheblichen Sicherheits- und Wirksamkeitsbeschränkungen bestehender zugelassener Behandlungen zu überwinden, und zwar aufgrund der zugrundeliegenden Biologie von CDK7 und unseres Laserschwerpunkts auf der Maximierung des therapeutischen Indexes durch ein KI-entwickeltes Molekül, das eine strenge Kontrolle sowohl des Ausmaßes als auch der Dauer der Zielhemmung ermöglicht.

Über Exscientia

Exscientia ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung tätig ist und sich für die schnellere Entwicklung wirksamerer Medikamente für Patienten einsetzt. Exscientia kombiniert Präzisionsdesign mit integrierten Experimenten, um möglichst effizient die bestmöglichen Arzneimittel zu finden und zu entwickeln. Wir agieren an den Schnittstellen zwischen menschlichem Erfindergeist, künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und physikalischer Technik und haben als erstes Unternehmen, das mittels KI entwickelte niedermolekulare Wirkstoffe in das klinische Umfeld gebracht hat, Pionierarbeit beim Einsatz von KI in der Arzneimittelforschung geleistet. Wir haben eine interne Pipeline mit dem Schwerpunkt Onkologie entwickelt, während sich unsere Partner-Pipeline auf viele andere Therapiebereiche erstreckt. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diesen neuen Ansatz bei der Entwicklung von Arzneimitteln die zugrunde liegende Ökonomie der Arzneimittelforschung verändern und die besten wissenschaftlichen Ideen schnell zu Medikamenten für Patienten weiterentwickeln können.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns auf www.exscientia.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "plant", "projiziert" und "zukünftig" oder ähnliche Ausdrücke (sowie andere Wörter oder Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Umstände beziehen) sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Vorteile der Technologieplattform des Unternehmens und seiner Arzneimittelforschungsprogramme; die Überzeugung des Unternehmens, dass der Einsatz generativer KI die Entwicklung von Arzneimitteln beschleunigen wird; die erwarteten Vorteile und das Aufwärtspotenzial der Kontrolle und des vollständigen Eigentums des Unternehmens am geistigen Eigentum im Zusammenhang mit dem CDK7-Inhibitorprogramm; die Einleitung, der Zeitplan und der Fortschritt sowie die während der klinischen Studien des Unternehmens und seiner Partner gesammelten und berichteten Daten sowie die Erwartung des Unternehmens, dass die vorhandenen liquiden Mittel ausreichen werden, um die Geschäftstätigkeit bis weit ins Jahr 2027 zu finanzieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten oder implizierten Ergebnissen abweichen, wobei viele dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem das Risiko, dass die Plattformtechnologie des Unternehmens nicht zur Entdeckung und Entwicklung von Molekülen mit therapeutischem Potenzial führt oder dass sie nicht zur Entdeckung und Entwicklung kommerziell verwertbarer Produkte für das Unternehmen oder seine Kooperationspartner führt; das Unternehmen könnte nicht in der Lage sein, seine Arzneimittelkandidaten durch die klinische Entwicklung, die behördliche Zulassung oder die Vermarktung zu bringen; die Auswirkungen der makroökonomischen Bedingungen, einschließlich des Konflikts in der Ukraine und des Konflikts im Nahen Osten, der erhöhten Inflation und der unsicheren Kredit- und Finanzmärkte, auf das Geschäft, die klinischen Studien und die Finanzlage des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die Vorteile seiner Kooperationen zu realisieren; Änderungen im erwarteten oder bestehenden Wettbewerb; Änderungen im regulatorischen Umfeld; die Unsicherheiten und der Zeitplan des behördlichen Zulassungsverfahrens; und unerwartete Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen. Diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts von Exscientia auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr beschrieben, der am 21. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in den Erörterungen potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren in den späteren Einreichungen von Exscientia bei der SEC. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

