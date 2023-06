Exscientia gibt Erweiterung seines Technologie-Führungsteams bekannt

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) meldete heute, dass das Unternehmen seine Technologie-Managementstruktur erweitert, um die Anwendung der innovativen Technologien von Exscientia voranzutreiben und einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise herbeizuführen, wie Arzneimittelkandidaten für Patienten, die auf innovative Therapien angewiesen sind, erforscht, konzipiert und entwickelt werden.

In den letzten zehn Jahren sind auf der KI-basierten Arzneimittel-Entwicklungsplattform von Exscientia fünf Medikamente entstanden, die sich derzeit in der klinischen Erprobung befinden, und Dutzende von Problemen der medizinischen Chemie gelöst worden, bei denen herkömmliche Methoden nicht erfolgreich waren. Dabei geht die Nutzung der Technologie des Unternehmens weit über die medizinische Chemie hinaus und erstreckt sich auch auf die personalisierte Medizin, die Zielidentifizierung und die Laborautomatisierung. Dadurch verfügt Exscientia heute über eines der größten Teams von Technologen in der Biopharmabranche und besitzt Fachwissen in vielen verschiedenen Anwendungen der künstlichen Intelligenz, der Datenwissenschaften und der Technik.

Um eine flexible Produktentwicklung aufrechtzuerhalten, arbeitet Exscientia mit einer großen Anzahl von multidisziplinären Teams. Die heute angekündigte Veränderung in der Managementstruktur des Unternehmens wird die Entscheidungsfindung der Führungsebene noch stärker an den funktionalen Prioritäten im Technologiebereich ausrichten. Dazu gehört auch die Beförderung von drei erfahrenen Führungskräften in den Exscientia-Vorstand; diese werden jeweils einen der neu geschaffenen Technologiebereiche leiten und direkt an CEO Andrew Hopkins berichten:

Professor Charlotte Deane MBE, Chief AI Officer

Eileen Jennings-Brown, Chief Information Officer

Dr. John P. Overington, PhD, Chief Data Officer

Dr. Garry Pairaudeau, PhD, Chief Technology Officer von Exscientia, gibt sein Amt ab, wird dem Unternehmen aber noch bis zum 31. Dezember 2023 als Berater zur Verfügung stehen.

"Unter Garrys Führung hat Exscientia einen skalierbaren Technologie-Stack aufgebaut, Automatisierungslabors eingerichtet und sein Technologieteam auf über 200 Mitarbeiter vergrößert”, sagte Professor Andrew Hopkins FRS FMedSci, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia. "Im Hinblick auf die Ausweitung unserer klinischen Präsenz und den Ausbau der personalisierten Medizin sind Charlotte, Eileen und John bewährte Innovatoren, die uns bei der Anwendung von Technologien in unserem gesamten Unternehmen unterstützen werden. Wir sind bestens dafür aufgestellt, weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von Technologien zur Umgestaltung der Biopharmabranche einzunehmen und konkrete Ergebnisse zu erzielen.”

Professor Charlotte Deane MBE wechselte im Januar 2022 zu Exscientia als Chief Scientist, Biologics AI. Mit der heutigen Ankündigung erweitert sich ihr Aufgabenbereich um die Anwendung von KI, maschinellem Lernen und physikbasierten Verfahren für die Erforschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittelkandidaten in den Bereichen kleine Moleküle und Biologika. Charlotte gehört zu den fähigsten Bioinformatikern Großbritanniens und hatte zahlreiche leitende Funktionen an der Universität Oxford inne, wo sie derzeit Professorin für strukturelle Bioinformatik und Leiterin der Proteininformatikgruppe der Universität ist. Davor war sie Deputy Executive Chair (stellvertretende Geschäftsführerin) des Engineering and Physical Sciences Research Council bei UK Research and Innovation (UKRI). Sie spielte während der COVID-19-Pandemie eine aktive Rolle als COVID Response Director des UKRI und war Mitglied von SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies), der wissenschaftlichen Beratungsgruppe der britischen Regierung für Notfälle. Charlotte besitzt einen B.A. in Chemie von der Universität Oxford und einen Doktortitel in Biochemie von der Universität Cambridge.

Eileen Jennings-Brown ist eine äußerst erfahrene Technologie-Führungskraft mit einer mehr als 25-jährigen IT-Karriere. Sie kam im Mai 2022 als Chief Information Officer vom Wellcome Trust, wo sie Teil der Führungsspitze war und als Head of Technology die digitale Transformation leitete, zu Exscientia. Eileen begann ihre Karriere als IT-Ingenieurin und war anschließend zwei Jahrzehnte in verschiedenen Unternehmen sowie in der Beratung tätig. Sie hatte verschiedene Führungspositionen inne, baute neue IT-Geschäftsbereiche auf, leitete die Umgestaltung von Unternehmen durch Technologie und war für das Chartered Institute for IT als Beraterin für eine Vielzahl von Kunden und Branchen tätig. Eileen ist eine starke Fürsprecherin für Vielfalt und Integration in den MINT-Bereichen und nimmt regelmäßig als Jurorin an Auszeichnungen der IT-Branche teil. Im Jahr 2020 wurde sie von Computer Weekly in die Top 50 der einflussreichsten Frauen in der britischen Technologiebranche gewählt, und 2022 wurde sie im Buch "Wonder Women" vorgestellt, das die Geschichten von inspirierenden weiblichen Führungskräften erzählt und von She2 Leadership zusammengestellt wurde.

Dr. John P. Overington, PhD, ist seit Juli 2021 Vice President, Discovery Initiatives, bei Exscientia. In diesem erweiterten Aufgabenbereich wird John eine einheitliche Datenabteilung leiten, die alle Aspekte der Datenerstellung und -analyse abdeckt. John verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bioinformatik und Arzneimittelforschung, die er bei großen Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie im akademischen Bereich gesammelt hat. Er war ein Vorreiter bei der Nutzung von Computerdaten und maschinellem Lernen zur Verbesserung der Arzneimittelforschung und kann auf über 15 Veröffentlichungen und 25.000 Zitate zu diesem Thema verweisen. Neben Positionen beim European Bioinformatics Institute (EBI) sowie bei BenevolentAI, Pfizer und Inpharmatica war John zuletzt Chief Information Officer des Medicines Discovery Catapult, einer Initiative der britischen Regierung zur Anwendung neuer Technologien in der Forschung und Entwicklung in verschiedenen Branchen. Außerdem war er der Begründer von ChEMBL am EBI, einer der weltweit meistgenutzten und größten Fachdatenbanken zur Erforschung von Arzneimitteln, in der chemische, bioaktive und genomische Daten für mehr als 2 Millionen Verbindungen gespeichert sind. John war Gastprofessor am University College London und an der University of Manchester und ist Ausschussmitglied der Society of Medicines Research.

