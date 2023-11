Exscientia meldet am 9. November 2023 Finanzergebnisse für drittes Quartal 2023

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) wird am 9. November 2023 vor Handelsbeginn der US-Börsen die Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2023 vorlegen. Um 13.30 Uhr GMT / 8.30 Uhr EST wird das Unternehmen im Rahmen einer Konferenzschaltung mit Webcast über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse berichten.

Der Webcast der Live-Konferenzschaltung kann auf der Website des Unternehmens unter investors.exscientia.ai im Bereich "Investors and Media" abgerufen werden. Alternativ ist der Zugang zur Live-Konferenzschaltung telefonisch über die Einwahlnummern +1 (888) 330 3292 (USA), +44 203 433 3846 (Großbritannien) bzw. +1 (646) 960 0857 (international) nach Eingabe der Konferenz-ID 8333895 möglich. Eine Aufzeichnung wird 90 Tage lang auf der Website von Exscientia im Bereich "Investors and Media" unter "Events and Presentations" verfügbar sein.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf KI-gestützter Präzisionsmedizin, das sich der Erforschung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Wirkstoffe auf schnellste und effektivste Weise widmet. Exscientia hat die erste funktionale Präzisionsonkologie-Plattform entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreich Orientierungshilfe bei der Therapiewahl leisten und bessere Behandlungsergebnisse für die Patienten bieten konnte. Zudem bringt sie niedermolekulare Verbindungen, die mit Hilfe von KI entwickelt wurden, in das klinische Setting. Unsere interne Pipeline konzentriert sich auf die Anwendung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausweitet. Als Pionierunternehmen einer neuen Strategie bei der Entwicklung von Medikamenten sind wir davon überzeugt, dass sich aus den besten wissenschaftlichen Ideen schnell die besten Arzneimittel für Patienten entwickeln lassen.

