Exscientia präsentiert auf der ENA 2024 neue präklinische Daten für KI-gestützte LSD1- und MALT1-Inhibitoren

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute bekannt, dass drei Abstrakte auf dem 36. EORTC-NCI-AACR (ENA)-Symposium 2024 vom 23. bis 25. Oktober in Barcelona, Spanien, vorgestellt werden.

"Während unsere präzisionsentwickelten LSD1- und MALT1-Inhibitoren weiter in Richtung des klinischen Stadiums voranschreiten, freuen wir uns, neue präklinische Daten aus beiden Programmen zu teilen", sagte Dr. David Hallett, Interims Chief Executive Officer und Chief Scientific Officer von Exscientia. "Diese Poster sowie ein zusätzlicher Schwerpunkt auf unserer Assay-Entwicklung unterstreichen das Potenzial unserer Plattform, erstklassige Moleküle mit verbesserten Eigenschaften zu entwickeln. Da unsere hochmoderne Automatisierungsanlage weiter ausgebaut wird, freuen wir uns darauf, das Design und die Entwicklung zukünftiger Moleküle weiter zu beschleunigen."

Die ENA-Poster werden ab dem Zeitpunkt ihrer Präsentation auf der Exscientia-Website verfügbar sein.

Poster-Präsentationen

Titel: Combining next-generation BTK and MALT1 inhibitors to enhance efficacy and therapeutic utility in B-cell malignancies

Titel der Session: Combination therapies

Katalognummer: 218

Poster Board Nummer: PB206

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 24. Oktober / 9:00 – 17:30 Uhr MESZ

EXS73565 ("565") ist ein potenter, selektiver allosterischer MALT1-Inhibitor, der ein verbessertes Sicherheitsprofil aufweisen soll. Der Beginn klinischer Studien wird für Anfang 2025 erwartet

Die Kombination von MALT1-Inhibitoren wie "565" mit BTK-Inhibitoren hat das Potenzial, die Wirksamkeit bei bösartigen B-Zell-Erkrankungen zu erhöhen, indem die pathogene Signalübertragung des Kernfaktors Kappa B (NF-kB) stärker gehemmt wird und BTK-Resistenzmechanismen angegangen werden

Exscientia-Forscher kombinierten "565" mit dem BTK-Inhibitor Zanubrutinib und beobachteten tiefere, dauerhaftere Wirksamkeitsreaktionen in Xenograft-Modellen von B-Zell-Malignomen, wobei eine lang anhaltende Tumorausrottung bei aktiviertem B-Zell-ähnlichem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (ABC-DLBCL) beobachtet wurde

Studien bestätigten auch das Engagement im Bereich der Biologie der Zielpfade, wobei "565" allein und in Kombination mit Zanubrutinib die Expression des NF-kB-Zielgens in In-vivo -Modellen

-Modellen Insgesamt könnten die selektiven Profile von "565" und "Zanubrutinib" den therapeutischen Index der MALT1- und BTK-Hemmung in Kombination maximieren und so eine verbesserte Wirksamkeit für Patienten mit B-Zell-Malignomen ermöglichen

Titel: In vivo pharmacokinetics, pharmacodynamics and anti-tumour efficacy of EXS74539: A novel, reversible LSD1 inhibitor for acute myeloid leukaemia

Titel der Session: Epigenetic modulators (HDAC bromodomain modulators, EZH2)

Katalognummer: 250

Poster Board Nummer: PB238

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 24. Oktober / 9:00 – 17:30 Uhr MESZ

"539" ist ein neuartiger, potenter, selektiver und reversibler LSD1-Inhibitor mit einem hochdifferenzierten Profil, der so konzipiert ist, dass er ins Gehirn eindringt. Er wird voraussichtlich Anfang 2025 in die klinische Prüfung gehen

Das Poster hebt hervor, dass durch die Kombination von ex vivo -Störungen primärer menschlicher Proben mit akutem myeloischem Lymphom (AML) mit "539 und Omics-Profiling" 12 potenzielle pharmakodynamische (PD) Biomarker-Genkandidaten identifiziert wurden, die mit der LSD1-Inhibitoraktivität korrelieren

-Störungen primärer menschlicher Proben mit akutem myeloischem Lymphom (AML) mit "539 und Omics-Profiling" 12 potenzielle pharmakodynamische (PD) Biomarker-Genkandidaten identifiziert wurden, die mit der LSD1-Inhibitoraktivität korrelieren Die Hochregulierung der identifizierten Biomarker-Gen-Kandidaten wurde in einem In-vivo AML-Xenograft-Modell nach der Behandlung mit "539" bestätigt

AML-Xenograft-Modell nach der Behandlung mit "539" bestätigt Die Behandlung des In-vivo-Modells mit dem reversiblen Inhibitor "539" führte zu begrenzten Auswirkungen auf den Thrombozytenspiegel, was verdeutlicht, dass "539" so konzipiert wurde, dass es die Zielbindung maximiert und gleichzeitig die Thrombozytopenie begrenzt

Titel: Xcellomics: Powering rapid translation of HTS outputs to AI-driven drug discovery programmes

Titel der Session: Functional genomics

Katalognummer: 414

Poster Board Nummer: PB402

Datum/Uhrzeit: Freitag, 25. Oktober / 9:00 – 15:00 Uhr MESZ

Xcellomics ist eine Zusammenarbeit zwischen Exscientia und dem Centre for Medicines Discovery an der Universität Oxford, die dazu dient, die Ergebnisse zellbasierter Hochdurchsatz-Screenings schnell in transformative Krebstherapien umzusetzen

Durch die Zusammenarbeit konnten erfolgreich neue wesentliche Regulatoren eines wichtigen onkogenen Signalwegs identifiziert und validiert werden

Die Entwicklung automatisierter Assays und die Identifizierung chemischer Treffer durch Exscientia ermöglichte eine schnelle Aufnahme dieser neuartigen therapeutischen Ziele in Arzneimittelforschungsprogramme

Über Exscientia

Exscientia ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung tätig ist und sich für die schnellere Entwicklung wirksamerer Medikamente für Patienten einsetzt. Exscientia kombiniert Präzisionsdesign mit integrierten Experimenten, um möglichst effizient die bestmöglichen Arzneimittel zu finden und zu entwickeln. Wir agieren an den Schnittstellen zwischen menschlichem Erfindergeist, künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und physikalischer Technik und haben als erstes Unternehmen, das mittels KI entwickelte niedermolekulare Wirkstoffe in das klinische Umfeld gebracht hat, Pionierarbeit beim Einsatz von KI in der Arzneimittelforschung geleistet. Wir haben eine interne Pipeline mit dem Schwerpunkt Onkologie entwickelt, während sich unsere Partner-Pipeline auf viele andere Therapiebereiche erstreckt. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diesen neuen Ansatz bei der Entwicklung von Arzneimitteln die zugrunde liegende Ökonomie der Arzneimittelforschung verändern und die besten wissenschaftlichen Ideen schnell zu Medikamenten für Patienten weiterentwickeln können.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns auf www.exscientia.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt" und "prognostiziert" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über das Kombinationspotenzial von MALT1- und BTK-Inhibitoren in Modellen von B-Zell-Malignomen, PD-Biomarker im Zusammenhang mit der Behandlung mit LSD1-Inhibitoren und die Vorteile einer reversiblen LSD1-Hemmung auf Thrombozyten sowie die Fähigkeit der Technologie von Exscientia, Verbindungen zu entwickeln, um wirksamere Medikamente für Patienten zu schaffen. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich solcher, die sich auf Folgendes beziehen: die Einleitung, den Umfang und den Fortschritt der geplanten und laufenden präklinischen Studien und klinischen Studien von Exscientia und seinen Partnern und die Auswirkungen auf die Kosten dieser Studien; klinische, wissenschaftliche, regulatorische und technische Entwicklungen; die Entwicklung und Einführung neuer Technologien und Einrichtungen; den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die für den Einsatz als Humantherapeutika sicher und wirksam sind, und das Bestreben, ein Unternehmen um solche Produktkandidaten herum aufzubauen; und den Prozess der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit Recursion Pharmaceuticals und die anschließenden Aktivitäten eines solchen gemeinsamen Unternehmens. Angesichts dieser Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" und in anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Formular 20-F, der am 21. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, und in anderen Unterlagen, die Exscientia von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (die unter https://www.sec.gov/ verfügbar sind), können die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erörterten Ereignisse und Umstände möglicherweise nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia könnten erheblich und nachteilig von den erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung der Geschäftsführung widerspiegeln, basieren diese Aussagen ausschließlich auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen derzeit bekannt sind. Investoren werden daher davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Exscientia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

