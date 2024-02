Exscientia startet klinische Studie zur weiteren Evaluierung der Plattform für funktionelle Präzisionsmedizin bei Krebspatienten

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute den Start von EXCYTE-2 bekannt, einer klinischen Beobachtungsstudie bei akuter myeloischer Leukämie (AML), beknnat. In diser Studie soll die Beziehung zwischen dem ex-vivo-Ansprechen auf Medikamente (ex vivo drug response, EVDR), das in primären Blut- oder Knochenmarksproben mit Hilfe der Deep-Learning-Plattform des Unternehmens für Präzisionsmedizin an einzelnen Zellen gemessen wird, und dem tatsächlichen klinischen Ansprechen der Patienten untersucht werden.

Im Rahmen der EXCYTE-2-Studie werden Blut- und Knochenmarksproben von Patienten mit AML in der Erstlinientherapie gesammelt. Es besteht die Option, die Studie auch auf Patienten in der Zweitlinientherapie auszuweiten. Beide Patientengruppen repräsentieren Bereiche mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und niedrigen Überlebensraten. Biobank-Gewebeproben werden zusammen mit klinischen Patientendaten, einschließlich Diagnose- und Behandlungsergebnissen, von den Behandlungszentren gesammelt und die Proben werden von Exscientia oder Partnerlabors verarbeitet. Diese Partnerlabore werden die Cloud-basierte KI von Exscientia nutzen, um die Proben remote zu analysieren.

Die Studie ermöglicht zudem die Bewertung der Aktivität von EXS74539 ('539), dem LSD1-Inhibitor von Exscientia, in einem großen, klinisch annotierten Probensatz. Diese Studie hat das Potenzial, die laufende Entwicklung von '539 insbesondere bei der Auswahl von Patienten für zukünftige klinische Studien zu unterstützen.

Die EXCYTE-2-Studie baut auf anderen, bereits angelaufenen Studien im Bereich der Präzisionsmedizin auf, darunter EXALT-1 und EXCYTE-1. Die EXALT-1-Studie war eine interventionelle Studie und die erste Studie, in der die Analyse der Arzneimittelwirkung in primärem menschlichem Krebsgewebe unter Einsatz von High-Content-Bildgebung und Deep Learning genutzt wurde, um die Behandlungsauswahl zu steuern und die Behandlungsergebnisse bei Patienten mit hämatologischen Krebserkrankungen im Spätstadium zu verbessern. EXCYTE-2 wird die Fortschritte nutzen, die das Unternehmen seit Abschluss der EXALT-1-Studie bei seiner KI-gesteuerten Präzisionsmedizin-Plattform gemacht hat, und speziell Patientenpopulationen in früheren Stadien untersuchen. EXCYTE-1 ist eine laufende prospektive Beobachtungsstudie mit Schwerpunkt auf Eierstockkrebs.

"Diese Studie setzt unseren Schwerpunkt auf die Etablierung von KI-gesteuerten ex-vivo-Wirkstofftests in menschlichen Gewebeproben als die umfassendste Strategie für das präklinische Testen neuartiger Therapien, ergänzend zu Maus- und anderen Tiermodellen", so Dr. Nikolaus Krall, EVP of Precision Medicine bei Exscientia. "Eine belastbare Korrelation zwischen den Ergebnissen unserer Plattform und den klinischen Ergebnissen birgt das Potenzial, die klinische Praxis zum Wohle von AML Patienten zu beeinflussen."

Über EXCYTE-2

Die EXCYTE-2-Studie ist eine zweiphasige, multizentrische Studie, in der die Korrelation zwischen dem klinischen und dem ex-vivo-Ansprechen auf Medikamente untersucht wird, das mithilfe der KI-basierten Präzisionsmedizin-Plattform von Exscientia bei AML gemessen wird.

Die Studie wird sich anfangs auf kürzlich diagnostizierte AML-Patienten konzentrieren, mit der Option, nach einer Zwischenanalyse auch Patienten mit rezidivierender/refraktärer AML einzubeziehen. Vor Beginn der Therapie entnommenes Blut oder Knochenmark der Patienten wird aus Biobanken entnommen. Die EVDR gängiger Standardtherapien wird dann anhand dieser Patientenproben von der KI-basierten Präzisionsmedizin-Plattform von Exscientia bewertet. Diese Ergebnisse werden mit dem klinischen Ansprechen der Patienten auf die Behandlung verglichen, die von Ärzten ausgewählt und bewertet wird, denen die EVDR-Daten nicht bekannt sind. Die komplette Remission wird als primärer klinischer Endpunkt herangezogen und bewertet, um den Zusammenhang mit EVDR zu überwachen. Eine messbare Resterkrankung ist als sekundärer klinischer Endpunkt enthalten.

Über Exscientia

Exscientia ist ein KI-basiertes Unternehmen für Präzisionsmedizin, dessen Ziel es ist, die bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise zu entdecken, zu entwerfen und zu entwickeln. Exscientia hat die erste funktionale Präzisionsplattform für die Onkologie der Welt entwickelt, mit der die Behandlungsauswahl erfolgreich gesteuert und die Ergebnisse für die Patienten in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie verbessert werden konnten. Darüber hinaus konnten KI-entwickelte kleine Moleküle in die klinische Praxis eingeführt werden. Der Schwerpunkt unserer internen Pipeline liegt auf der Nutzung unserer Plattform für Präzisionsmedizin in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiebereiche ausweitet. Als Vorreiter eines neuen Ansatzes bei der Arzneimittelentwicklung glauben wir, dass die besten wissenschaftlichen Ideen schnell zu den besten Medikamenten für Patienten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf unter www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem in Bezug auf den Fortschritt der Entdeckung und Entwicklung von Molekülkandidaten. Jede Aussage, die die Ziele, Pläne, Erwartungen, Prognosen, Absichten oder Überzeugungen von Exscientia beschreibt, ist eine zukunftsgerichtete Aussage und sollte als eine risikobehaftete Aussage betrachtet werden. Derartige Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich derjenigen, die sich auf den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten beziehen, die sicher und wirksam für die Verwendung als Therapeutika für den Menschen sind, sowie auf das Bestreben, ein Geschäft rund um solche Produktkandidaten aufzubauen. Vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt Risikofaktoren und anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Formblatt 20-F beschrieben sind, der am 23. März 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (Aktenzeichen Nr. 001-40850), und in anderen Unterlagen, die Exscientia von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (abrufbar unter https://www.sec.gov/), beschrieben sind, könnten die in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse und Umstände möglicherweise nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia könnten erheblich und nachteilig von den in diesen Aussagen erwarteten oder implizierten abweichen. Obgleich die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia das gutgläubige Urteil des Managements widerspiegeln, beruhen diese Aussagen nur auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen gegenwärtig bekannt sind. Aus diesem Grund sollten Sie sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

