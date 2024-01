ExxonMobil-Aktie von Gewinnwarnung unbeeindruckt

Die ExxonMobil-Aktie gerät am Freitag in den Blick der Anleger.

Die ExxonMobil -Aktie steigt trotz einer Gewinnwarnung im NYSE-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 103,09 US-Dollar. Der größte US-Ölkonzern muss im vierten Quartal Abschreibungen in Höhe von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar auf Öl- und Gasobjekte an der südkalifornischen Küste vornehmen. Dies werde wohl das Betriebsergebnis schmälern, hieß es. <>p NEW YORK (dpa-AFX)