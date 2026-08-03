ExxonMobil, Chevron oder Occidental: Wer bietet mehr Potenzial im zweiten Halbjahr?

Ölaktien profitieren von steigenden Energiepreisen

Bewertung, Dividende und Kursziele im Vergleich

Welcher Ölwert bietet das beste Chance-Risiko-Profil?

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran und die damit verbundenen Störungen im Verkehr durch die Straße von Hormus belasten seit Monaten das weltweite Ölangebot, und die Folge ist unübersehbar: Die Kraftstoffpreise ziehen kräftig an. Von dieser Entwicklung profitieren die großen Ölförderer besonders stark. So haben die Aktien von ExxonMobil, Chevron und Occidental Petroleum im ersten Halbjahr 2026 allesamt deutlich zugelegt. Für Anleger, die in der zweiten Jahreshälfte auf Öl setzen wollen, lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf Bewertung, Dividende und Kursziele der drei Ölriesen.

Bewertung: Occidental Petroleum-Aktie mit dem niedrigsten KGV

Trotz der kräftigen Kursgewinne sind die Bewertungen der drei Ölwerte nach Einschätzung von The Motley Fool nicht aus dem Ruder gelaufen. ExxonMobil ist mit einem auf die erwarteten Gewinne bezogenen KGV von 14,3 der teuerste der drei Werte, Chevron folgt mit einem KGV von 13,6 knapp dahinter. Deutlich günstiger schneidet Occidental Petroleum ab: Mit einem KGV von 10,5 handelt die Aktie zu einem klaren Abschlag gegenüber den beiden Wettbewerbern. Für Anleger, die auf ein attraktives Bewertungsniveau Wert legen, ist Occidental damit auf den ersten Blick die interessanteste der drei Aktien, auch wenn die Kennzahl allein noch keine Kaufentscheidung rechtfertigt.

Dividende: Aktien von Chevron und ExxonMobil vor Occidental Petroleum

Bei der Ausschüttungspolitik dreht sich das Bild. Chevron zahlt laut The Motley Fool eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent und hat die Ausschüttung 39 Jahre in Folge erhöht, was das Papier zur ersten Adresse für einkommensorientierte Anleger unter den drei Werten macht. ExxonMobil kommt auf eine Rendite von 2,6 Prozent, kann dafür aber mit 43 aufeinanderfolgenden Jahren steigender Dividenden aufwarten, der längsten Serie im Vergleich. Occidental Petroleum liegt mit einer Rendite von 1,8 Prozent und erst fünf Jahre in Folge steigender Ausschüttung deutlich zurück, heißt es weiter. Wer auf verlässliche und wachsende Dividendenzahlungen setzt, findet damit bei Chevron und ExxonMobil die stärkeren Argumente.

Kursziele und Risiko: Warum Occidental trotz Top-Performance nur Rang drei belegt

An der Wall Street genießen alle drei Ölwerte grundsätzlich Vertrauen, wobei Occidental Petroleum gemäß TipRanks bei den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten das höchste Aufwärtspotenzial aufweist. Chevron und ExxonMobil liegen nicht weit dahinter und zudem kommt Chevron auf den höchsten Anteil an Kauf- und Halte-Empfehlungen im Vergleich. Trotzdem stuft The Motley Fool Occidental nur auf Rang drei ein. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Wegen des starken Fokus auf die Förderung reagiert die Occidental-Aktie deutlich empfindlicher auf schwankende Ölpreise als ExxonMobil oder Chevron. Sollte der Ölpreis im weiteren Jahresverlauf wieder nachgeben, träfe das Occidental nach dieser Einschätzung am härtesten.

Warum die Chevron-Aktie laut Experten die Nase vorn hat

Den Spitzenplatz für die zweite Jahreshälfte vergibt The Motley Fool an Chevron, noch vor ExxonMobil auf Rang zwei. Ausschlaggebend sind mehrere Faktoren: Chevron weist in den vergangenen Jahren das stärkste Wachstum beim operativen Cashflow und die höchste Wachstumsrate bei der Fördermenge im Vergleich zu den Wettbewerbern auf. Die Übernahme von Hess hat der Aktie zudem Zugang zu Guyana verschafft, einer der ertragsstärksten Förderregionen weltweit. Hinzu kommt ein Digitalgeschäft der besonderen Art: Microsoft hat Chevron als Partner für den gemeinsamen Aufbau einer Energieanlage für ein Rechenzentrum in Westtexas ausgewählt, ausgelegt auf eine Laufzeit von 20 Jahren. Das Management plant zudem, Gewinn und bereinigten freien Cashflow jährlich um mehr als 10 Prozent zu steigern und jedes Jahr zwischen 3 und 6 Prozent der ausstehenden Aktien zurückzukaufen, selbst wenn der Ölpreis unter 50 US-Dollar je Barrel fallen sollte. Wie The Motley Fool schreibt, biete eine Investition in Chevron "das beste Risiko-Rendite-Verhältnis" der drei Ölwerte.

Ob sich diese Einschätzung bestätigt, dürfte sich mit den nächsten Quartalszahlen der drei Konzerne zeigen, wenn sichtbar wird, wie stark Produktionswachstum und Kapitalrückführung tatsächlich vorankommen. Auch die weitere Entwicklung an der Straße von Hormus bleibt ein zentraler Beobachtungspunkt, denn eine Entspannung im Konflikt könnte die Ölpreise und damit die Kurse aller drei Werte schnell wieder unter Druck bringen.

Wer in Ölaktien investiert, sollte zwei Risiken im Blick behalten. Erstens bleiben ExxonMobil, Chevron und Occidental Petroleum abhängig von einem Ölpreis, der sich im laufenden Konflikt außergewöhnlich stark bewegt und bei einer Deeskalation ebenso schnell wieder fallen kann. Zweitens trifft ein solcher Rückgang wegen des ausgeprägten Upstream-Fokus insbesondere Occidental Petroleum überproportional, wie The Motley Fool betont.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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