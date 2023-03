EZB-Bankenaufsicht trifft sich wegen Unruhe in der Finanzwelt zu Sondersitzung

Rückzahlung aus Refinanzierungsgeschäften

"Das Aufsichtsgremium trifft sich zum Meinungsaustausch und um die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen im Bankensektor zu informieren", sagte eine Sprecherin der Europäischen Zentralbank auf Anfrage. Bereits Anfang der Woche gab es eine Sondersitzung. Die Probleme mehrerer Regionalbanken in den USA und Turbulenzen rund um die Schweizer Großbank Credit Suisse ( Credit Suisse (CS) ) sorgen für Unruhe an den Finanzmärkten. Bankaufseher treffen sich in derartigen Situationen meist regelmäßig. Die Notenbank hatte am Vortag betont: "Der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig: Kapital- und Liquiditätspositionen sind solide."

Die Banken des Euroraums wollen einen weiteren Teil ihrer langfristig von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhaltenen Liquidität vorfristig zurückgeben. Laut EZB-Mitteilung kündigten die Institute an, aus langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäften (TLTRO) 87,73 Milliarden zurückzuzahlen, nachdem es im Februar 36,597 Milliarden Euro gewesen waren. Die EZB hatte im Oktober 2022 wegen der hohen Inflation beschlossen, die ursprünglich sehr großzügigen Bedingungen der TLTRO im Nachhinein zu verschlechtern, um die Überliquidität im Bankensystem zu reduzieren.

/mar/DP/tih

FRANKFURT (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)