f-code vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

f-code hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 32,61 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,66 Prozent auf 4,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at