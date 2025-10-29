ÅF AB Aktie

ÅF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 21:07:06

F.D.A. Moves to Speed Approvals for Cheaper Copycat Drugs

The agency announced moves to cut regulatory obstacles for the makers of biosimilar drugs, which are akin to generics and may help lower drug costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ÅF ABmehr Nachrichten