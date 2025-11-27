Facb Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Facb Industries lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Facb Industries mit einem Umsatz von insgesamt 7,8 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 8,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at