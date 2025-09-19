Factset Research Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Factset Research Systems hat am 18.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Factset Research Systems ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 596,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 562,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Factset Research Systems hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 15,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 13,91 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,32 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,20 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at