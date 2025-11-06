07.11.2025 00:08:17

Fairfax Financial Reports Higher Profit In Q3

(RTTNews) - Fairfax Financial Holdings (FFH.TO) on Thursday posted stronger earnings for the third quarter of 2025, as premium volumes were largely steady.

Gross premiums written totaled $8.26 billion, essentially unchanged from $8.30 billion a year earlier, while net insurance revenue rose to $6.82 billion, up from $6.50 billion in Q3 2024.

Operating income from property and casualty operations increased to $1.78 billion, compared with $1.52 billion last year.

Net income increased to $1.15 billion, up from $1.03 billion last year, supported by stronger operating performance and reduced finance expense.

FFH.TO closed Thursday's trading at CAD 2,212.91 down CAD 14.31 or 0.64 percent on the Toronto stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen