07.11.2025 00:08:17
Fairfax Financial Reports Higher Profit In Q3
(RTTNews) - Fairfax Financial Holdings (FFH.TO) on Thursday posted stronger earnings for the third quarter of 2025, as premium volumes were largely steady.
Gross premiums written totaled $8.26 billion, essentially unchanged from $8.30 billion a year earlier, while net insurance revenue rose to $6.82 billion, up from $6.50 billion in Q3 2024.
Operating income from property and casualty operations increased to $1.78 billion, compared with $1.52 billion last year.
Net income increased to $1.15 billion, up from $1.03 billion last year, supported by stronger operating performance and reduced finance expense.
FFH.TO closed Thursday's trading at CAD 2,212.91 down CAD 14.31 or 0.64 percent on the Toronto stock Exchange.
