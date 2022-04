Faltbares iPhone voraus? Apple könnte ebenfalls in den Foldables-Markt eintreten

• Testphase für faltbare Apple-Geräte laut Apple-Designer Antonio de Rosa wegen qualitativer Mängel noch nicht abgeschlossen• Apple arbeitet bei der Entwicklung von faltbaren Displays offenbar mit LG zusammen• Apple-Experte Ming-Chi Kuo: Marktreife für Foldables nicht vor 2025

Sie sind noch nicht der allgemeine Standard, aber bereits erhältlich: faltbare Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops - sogenannte Foldables. Während andere Hersteller schon vor einigen Jahren erste Modelle an den Kunden gebracht haben, können Apple-Fans über ein faltbares iPhone nur spekulieren. Das koreanische Elektrofachblatt THE ELEC hat nun Anfang April berichtet, dass LGs Display-Abteilung für Apple neue faltbare OLED-Display-Panels entwickeln soll.

Es wäre nicht das erste Mal, dass LG Display faltbare Bildschirme für andere Firmen herstellt: So entstammt etwa der faltbare Bildschirm von Lenovos ThinkPad X1 Fold (2020) LGs Display-Abteilung. Laut THE ELEC wird LG zudem noch in diesem Jahr auch HP mit faltbaren Bildschirmen beliefern.

Schon seit einigen Jahren gibt es Spekulationen über faltbare iPhones, iPads und Macs. Dass Apple dieses Projekt noch nicht ganz abgeschrieben hat, bestätigte der Konzept-Designer (ADR Studios) Antonio de Rosa im Februar via Twitter: Apple sei weiterhin dabei, faltbare Geräte zu testen, betrachte die Qualität der Technologie aber noch nicht als ausreichend. Er postete auch Fotos von einem möglichen Foldable-Design.

Apple is still testing foldable devices, but it thinks the technology is not entirely ready for its quality standards. Let's imagine the first Apple foldable device @appleinsider @theapplebizz @TechCrunch @iPhoneinCanada @RedmondPie @LeaksApplePro Video: https://t.co/KiqFBqjhqh pic.twitter.com/dBsTfhl3Ar

Über ein mögliches Erscheinungsdatum eines faltbaren Apple-Geräts twitterte der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities in Taiwan Anfang April: Demnach erscheint ein faltbares iPad oder ein Hybrid (iPad und iPhone) frühestens 2025. Zuvor hatte Kuo die Marktreife für 2024 prognostiziert.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar