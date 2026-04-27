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27.04.2026 06:31:29
FANUC legte Quartalsergebnis vor
FANUC hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
FANUC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 53,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 47,92 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 234,52 Milliarden JPY gegenüber 212,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 178,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 157,31 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat FANUC im vergangenen Geschäftsjahr 857,83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FANUC 797,13 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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