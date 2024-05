Far Eastern New Century mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Far Eastern New Century stellte am 09.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,32 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 65,41 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,54 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at