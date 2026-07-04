Transition Aktie

Transition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8

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04.07.2026 02:19:22

Far-right AfD threatens eastern Germany's energy transition

Germany's far-right AfD wants to revive coal and nuclear power and curb non-EU immigration. Businesses in eastern Germany warn that its policies could harm the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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