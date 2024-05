Faraday Future-Aktie dank Meme-Wahnsinn auf Berg- und Talfahrt

Die Aktie von Faraday Future erlebt seit Tagen ein ungeahntes Comeback. Auch am Freitag waren zunächst wieder massive Kursgewinne zu sehen.

• Faraday Future mit massiven Kursturbulenzen• Keine kursbewegenden Nachrichten• Meme-Aktien-Hype treibt die Aktie - und lässt sie fallen

2.134 Prozent Kursgewinn innerhalb der letzten fünf Handelstage: Die Aktie von Faraday Future hat ihr Pennystock-Dasein hinter sich gelassen und massiv zulegen können. Auch am Freitag schoss der Anteilsschein im NASDAQ-Handel zunächst um über 65 Prozent hoch, nur um danach wieder tief zu fallen: Mit einem Minus von 37,58 Prozent auf 1,0300 US-Dollar ging es schlussendlich in den Feierabend.

Keine relevanten Unternehmensnachrichten

Einmal mehr gab es für die massiven Kursbewegungen fundamental gesehen wenig Gründe, denn weder gibt es Nachrichten von Unternehmensseite selbst noch hat sich an der Geschäftslage des Elektroautobauers und Tesla-Konkurrenten etwas geändert. Auch das grundsätzliche Sentiment der Branche gegenüber ist nicht plötzlich ins Positive umgeschlagen.

Neuer Meme-Aktien-Star

Stattdessen dürfte es der Meme-Aktien-Hype sein, der die Aktie von Faraday Future weiter antrieb und später tief fallen ließ. Anleger holten den Anteilsschein, der massiv von Shortsellern unter die Lupe genommen wird und dessen Leerverkaufsquote enorm hoch ist, in der Hoffnung auf einen Shortsqueeze offenbar verstärkt in ihre Depots. Mit dem damit erfolgten Kursanstieg wollen sie Leerverkäufer im Sinne ihrer Verlustminimierung dazu zwingen, sich mit Faraday Future-Aktien einzudecken, was den Kurs wiederum weiter steigen lassen dürfte. Einigen Anlegern wurde die Luft aber offenbar zu dünn und sie nahmen lieber Gewinne mit.

In den letzten Tagen hat das Meme-Aktien-Phänomen, das die Börsen bereits im Jahr 2021 heimgesucht und für massive Verwerfungen bei Titeln wie GameStop oder AMC gesorgt hatte, ein Comeback gefeiert. Diese Titel stehen auch 2024 erneut im Fokus, mit Faraday Future feiert die Community nun aber offenbar einen neuen Star am Meme-Aktien-Himmel.



Redaktion finanzen.at