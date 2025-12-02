Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.12.2025 09:26:01
Fashion house Valentino criticised over 'disturbing' AI handbag ads
Social media users have called the luxury Italian fashion brand's artificial intelligence-made adverts "cheap" and "lazy".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!