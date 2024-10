Fast 1.200 Projekte für mehr Bandbreite und weniger Funklöcher im Mobilfunk

190 neue Mobilfunk-Standorte schließen lästige Funklöcher1.000 Mobilfunk-Modernisierungen bringen noch mehr LTE & 5G an bestehende StationenÜber 550 Festnetz-Maßnahmen erhöhen Stabilität und Kapazität an 270.000 Kabel-AnschlüssenGroße Fortschritte beim Ausbau und bei der Modernisierung von Mobilfunk- und Festnetz in ganz Deutschland: Vodafone hat innerhalb des Sommerquartals (1. Juli bis 30. September 2024) fast 1.200 Bau- und Modernisierungsprojekte in seinem Mobilfunk-Netz vollendet. 190 Neubaustandorte wurden in Betrieb genommen, um die Mobilfunk-Abdeckung mit LTE und 5G zu verbessern und Funklöcher zu schließen. An 900 bestehenden Standorten führte Vodafone weitere 1.000 Modernisierungsmaßnahmen durch. Das erhöhte auch hier die LTE- und 5G-Verfügbarkeit sowie die Breitbandkapazitäten in den Funkzellen. Und auch im Kabel-Glasfasernetz schreitet die Modernisierung weiter voran. Hier führte Vodafone in den letzten drei Monaten mehr als 550 Maßnahmen durch, um die Anzahl der Segmente zu erhöhen und mehr Glasfaser zum Kunden zu bringen. Das verbessert nicht nur die Stabilität an 270.000 Kabel-Anschlüssen, sondern liefert zu Tageszeiten mit intensiver Internet-Nutzung deutlich höhere Bandbreiten für die störungsfreie Nutzung von Video-Konferenzen, Musik- und Video-Streaming in den heimischen Netzwerken.Vodafone setzt Ausbauschwerpunkt bei 5G und 5G+In den vergangenen drei Monaten hat Vodafone 190 neue Mobilfunk-Standorte in Betrieb genommen – mit LTE und viele mit der derzeit modernsten Funk-Technologie 5G. An 900 bestehenden Mobilfunk-Masten führte der Düsseldorfer Kommunikationskonzern weitere 1.000 Maßnahmen durch, um hier die Netzkapazitäten zu erhöhen und neue Übertragungstechnologien einzuführen. Diese Baumaßnahmen umfassen 290 Standorte, die mit 5G ausgestattet wurden und 23 Standorte erhielten LTE. Mit weiteren 737 Maßnahmen wurden die 5G- und LTE-Kapazitäten im Mobilfunk-Netz noch einmal deutlich erhöht.26.706 Mobilfunkstationen betreibt Vodafone insgesamt und versorgt damit 99,9% der Bevölkerung DeutschlandsInsgesamt besteht das Vodafone Mobilfunk-Netz aus 26.706 Mobilfunkstationen, über die 99,9 Prozent der Bevölkerung Deutschlands mit mobilen Daten-Diensten bis in den Gigabit-Bereich hinein versorgt werden können. 16.446 Stationen für mehr als 92 Prozent der Bevölkerung sind bereits mit 5G ausgestattet – die allermeisten funken bereits mit 5G+.Festnetz: Neue Datenautobahnen für 270.000 Haushalte gebaut Vodafone bietet über sein Kabel-Glasfasernetz mehr als 24 Millionen Haushalten in Deutschland Festnetz-Internetanschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde an.Neben Mobilfunk verbessert Vodafone auch sein Festnetz kontinuierlich. So hat der Netzbetreiber im vergangenen Quartal in seinem Kabel-Glasfasernetz insgesamt 556 Bauprojekte abgeschlossen.Von diesen Modernisierungsmaßnahmen profitieren 270.000 Kabel-Haushalte in 140 Städten und Landkreisen DeutschlandsNeben Mobilfunk verbessert Vodafone auch sein Festnetz kontinuierlich. So hat der Netzbetreiber im vergangenen Quartal in seinem Kabel-Glasfasernetz insgesamt 556 Bauprojekte abgeschlossen. Dabei wurden Festnetz-Segmente, die besonders viele Haushalte versorgen, mit Hilfe von zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. So entstanden neue kleinere Segmente mit einer deutlich geringeren Anzahl von Haushalten. Zudem hat Vodafone an vielen Orten noch mehr leistungsstarke Glasfaser im Kabelnetz verbaut. Damit rückt Glasfaser noch näher an die Kunden heran. Vor allem in Stoßzeiten, wenn viele Menschen gleichzeitig streamen, online spielen und surfen, ist das Netz für jeden einzelnen Kunden nun deutlich stabiler. Von diesen Modernisierungsmaßnahmen profitieren 270.000 Kabel-Haushalte in 140 Städten und Landkreisen Deutschlands – darunter Berlin, Düsseldorf, Karlsruhe, Nürnberg, Bonn und Hamburg.270.000 Kabel-Haushalteprofitieren von Vodafones Modernisierungsmaßnahmen des letzten QuartalsVodafone bietet über sein Kabel-Glasfasernetz mehr als 24 Millionen Haushalten in Deutschland Festnetz-Internetanschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde an.Der Beitrag Fast 1.200 Projekte für mehr Bandbreite und weniger Funklöcher im Mobilfunk erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc