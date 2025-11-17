FAST Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FAST Acquisition A hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FAST Acquisition A im vergangenen Quartal 4,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 95,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FAST Acquisition A 2,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at