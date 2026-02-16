Favorina legte Quartalsergebnis vor

Favorina hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,19 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 528,2 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 14,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 615,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at