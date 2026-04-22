FBC legte Quartalsergebnis vor

FBC lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at