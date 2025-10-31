FDK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FDK hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 6,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FDK noch ein Gewinn pro Aktie von 9,99 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FDK mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at