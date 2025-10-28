Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
28.10.2025 09:44:00
Fed Chair Jerome Powell Could Soon Give More Good News to Investors. Here Are 3 Stocks That Should Be Big Winners.
There were positives and negatives with the latest inflation report. The September Consumer Price Index (CPI) increased at a lower rate than expected. However, prices jumped at the fastest year-over-year rate since January. The odds seem to be pretty good that Federal Reserve Chair Jerome Powell and the rest of the Federal Open Markets Committee (FOMC) accentuate the positive when they meet this week. If so, Powell could soon give more good news to investors in the form of further rate cuts. Look for the stock market rally to gain some steam in this scenario. And three stocks stand to be especially big winners if Powell delivers another rate cut as many expect.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Winners Inc Registered Shs
|0,00
|25,00%
