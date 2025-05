Fed-Chef Powell: Globale Wirtschaft vor neuen Herausforderungen

"Wir könnten in eine Phase häufiger und womöglich längerer Versorgungsengpässe eintreten", sagte der Fed-Chef in Washington. Das stelle sowohl für die Wirtschaft als auch für Zentralbanken eine schwierige Herausforderung dar, erklärte Powell. Die Inflation könne künftig schwankungsanfälliger sein als in den vergleichsweise stabilen Jahren zwischen der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie.

Powell äußerte sich bei einer Rede zur laufenden Überprüfung des geldpolitischen Rahmens der US-Notenbank. Er wies darauf hin, dass die Zinsen inzwischen deutlich höher lägen als in der vergangenen Dekade.

Die Fed beließ den Leitzins zuletzt auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Dieser Kurs ist US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge. Er fordert vehement Zinssenkungen. Trumps eigene Zollpolitik gilt allerdings als großer Unsicherheitsfaktor. Nach der Fed-Entscheidung beschimpfte er Powell auf seiner Plattform Truth Social als "Dummkopf, der keine Ahnung hat". Bereits in der Vergangenheit hatte er Powell mehrfach verbal attackiert.

WASHINGTON (dpa-AFX)