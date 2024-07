Fed-Protokoll: Keine Einigkeit bei Zeitpunkt der US-Zinssenkungen

Die Mitglieder der US-Notenbank haben unterschiedliche Erwartungen an die Zahl an Zinssenkungen im laufenden Jahr.

Vier Vertreter erwarten keine entsprechende Maßnahmen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der letzten Fed-Sitzung hervorgeht. Doppelt so viele rechnen hingegen mit zwei Senkungen. Der Mittelwert der Erwartungen liegt bei eins. Für das kommende Jahr liegt dieser bei vier Senkungen, dass ist mehr als zuvor geschätzt.

Am Devisenmarkt sorgte die Veröffentlichung nicht für Bewegung. Aktien- und Anleihenmärkte waren in den USA zum Zeitpunkt der Bekanntgabe wegen des bevorstehenden Feiertages in den Vereinigten Staaten bereits geschlossen.

