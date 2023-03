FED Rückblick und mögliche Trading-Chancen

Zusammenfassung der FOMC-Sitzung





Die Fed hob die Zinssätze wie erwartet um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,75%-5,00% an.

Die Zentralbank ließ ihr Quantitative-Tightening-Programm unverändert, die Bilanz wird weiterhin mit bis zu 95 Mrd. USD/Monat abgebaut.

Die Fed prognostizierte, dass die Zinssätze Ende des Jahres bei 5,1 % liegen würden.





Heute Abend um 19:00 Uhr werden wir rückblickend den Entscheid der FED in einem Webinar ausführlich analysieren und besprechen, welche Trading-Chancen für Indizes, Rohstoffe und Aktien sich daraus mittelfristig ergeben: Jetzt kostenlos anmelden









Entscheidend ist, dass der Durchschnitt der FOMC-Mitglieder seine Erwartungen für die Zinssätze Ende 2023 nicht von 5,1 % geändert hat, was auf eine weitere Zinserhöhung in den nächsten neun Monaten hindeutet. Die Fed-Mitglieder gehen im Durchschnitt im Median immer noch von drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte im nächsten Jahr aus, was darauf hindeutet, dass der Zinserhöhungszyklus kurz vor dem Ende steht, wenn nicht sogar schon abgeschlossen ist.









Quelle: Federal Reserve









FOMC Zusammenfassung der Wirtschaftsprojektionen (SEP)





An den Wirtschaftsprognosen der Fed wurden nur wenige umfassende Änderungen vorgenommen, aber am Rande deuteten die Änderungen auf eine schrittweise höhere/anhaltende Inflation und ein geringeres Wachstum hin, insbesondere im Jahr 2024:













Quelle: Federal Reserve









Das CME Fed Watch Tool preist aktuell keine weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr ein und zeigt steigenden Wahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen noch in diesem Jahr.













Quelle: CME Group









Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.