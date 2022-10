Fed strafft Geldpolitik: Ray Dalio hält Bargeld nun nicht mehr für Müll

• Steigende Zinssätze machen Bargeld attraktiver• Dalio: Bargeld ist kein Müll mehr• Neue Möglichkeiten für Sparer

Der Gründer der weltgrößten Hedgefondsgesellschaft Bridgewater Associates, Ray Dalio, ging zu Beginn der Corona-Pandemie hart mit dem Bargeld ins Gericht. Es handele sich im Vergleich zu den Alternativen um Müll und Anlegern riet er, sie sollen aus dem Bargeld aussteigen. Gründe dafür seien vor allem die niedrigen Zinsen und die Gelddruckoffensive der Zentralbanken.

Noch im Sommer dieses Jahres bekräftigte Dalio seine Aussage, indem er auf den schnellen Verlust der Kaufkraft von Bargeld aufmerksam machte. Mit Bargeld bezieht er sich auf alle Währungen, die im Verhältnis zum Euro oder Yen stehen. Die US-Investorenlegende merkte nun allerdings in einem Twitter-Post an, dass sich die Fakten geändert hätten und somit auch seine Meinung: "Ich denke nicht mehr, dass Bargeld Müll ist." Stattdessen sieht er Bargeld nun als neutral an und bezeichnet es als "weder ein sonderlich gutes noch sonderlich schlechtes Geschäft". Dies liege an "den bestehenden Zinssätzen und der Tatsache, dass die Fed die Bilanz schrumpft".

At existing interest rates and with the Fed shrinking the balance sheet, it is now about neutral-neither a very good or very bad deal. In other words, the short-term interest rate is now about right. (2/2)