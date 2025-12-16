BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
16.12.2025 21:38:00
Fed’s Bostic expects no rate cuts in 2026 due to worries GOP tax bill might fuel inflation
Atlanta Fed President Raphael Bostic said he thought the economy was no longer in danger of a sharp rise in the unemployment rate that might spur a recession.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!