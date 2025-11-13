BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
13.11.2025 06:31:26
FirstFT: Donald Trump signs bill to end US shutdown
Also in today’s newsletter: Alphabet faces EU probe and chemicals sector fears hit Ineos debtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!