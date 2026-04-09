FELISSIMO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FELISSIMO hat am 07.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,30 JPY gegenüber 35,02 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,63 Milliarden JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 50,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 19,13 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat FELISSIMO im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,18 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 29,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at