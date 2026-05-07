Ferrari legte Quartalsergebnis vor

Ferrari hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,85 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at