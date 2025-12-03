Philip Morris Aktie
WKN DE: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
|
03.12.2025 13:03:09
Ferrari Renews Multi-year Partnership With Philip Morris
(RTTNews) - Italian luxury sports carmaker Ferrari N.V. (RACE) announced Wednesday that Ferrari S.p.A., its wholly-owned Italian subsidiary, has renewed and strengthened its multi-year partnership with Philip Morris International, Inc. (PM).
Under the agreement that takes effect on January 1, 2026, Philip Morris International becomes a Premium Partner of Scuderia Ferrari HP and a Series Partner of the Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, continuing a collaboration that has spanned more than 50 years.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philip Morris Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Philip Morris Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Philip Morris Inc.
|130,12
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.