Ferrum gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ferrum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Ferrum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,14 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 ARS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ferrum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,77 Milliarden ARS im Vergleich zu 15,55 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,83 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,89 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 171,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,57 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 40,42 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at