Feuerwehr-Einsatz: Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert

LONDON (dpa-AFX) - Am Londoner Großflughafen Heathrow kommt es am frühen Abend zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden. Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert. Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: "Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert." Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen. Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten./mj/DP/nas

