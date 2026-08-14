FG Nexus: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FG Nexus hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 19,65 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 77,44 Prozent auf 2,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at